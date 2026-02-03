LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Minuta approda agli ottavi!

L’Italia ha fatto il suo ingresso negli ottavi di finale agli Europei di ciclismo su pista. Minuta, uno dei favoriti, è riuscito a qualificarsi dopo aver passato le batterie eliminatorie. Alle 12.38, Neulens dalla Belgio e Spiegel dalla Germania hanno conquistato gli ultimi due pass per la fase successiva. La competizione resta serrata, e gli appassionati seguono con attenzione ogni aggiornamento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Neulens (Bel) e Spiegel (Ger) si aggiudicano gli ultimi due posti. Fra pochissimo cominceranno le qualificazioni dell'inseguimento individuale maschile. 12.34 Si stanno delineando gli ottavi di finale della sprint maschile, mancano solo due heat per completare il tabellone. Gli ottavi partiranno alle 13.55. 12.32 Ce l'ha fatta Minuta! Battuto di un soffio il lituano Lendel! Obiettivo ottavi di finale centrato per il giovane azzurro! 12.29 Nikita Kalichnik, atleta che corre sotto bandiera neutrale, batte il belga Vingerhoets e approda agli ottavi. Adesso è il tuno dell'azzurro.

