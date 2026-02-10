ATP Finals in chiaro su Mediaset | annunciato l’accordo

Le ATP Finals saranno visibili in chiaro su Mediaset. L’accordo tra l’emittente e gli organizzatori è stato annunciato ieri. L’evento, che chiude la stagione del tennis mondiale, non andrà più in onda solo sulla Rai, ma anche sulle reti di Mediaset, permettendo a un pubblico più ampio di seguire le sfide dei migliori otto giocatori del ranking. La trasmissione in chiaro era molto richiesta, e ora i tifosi potranno godersi le partite senza dover sottoscrivere abbonamenti speciali. L’evento si svolge ormai da anni

Le ATP Finals cambiano casa televisiva. L'evento che chiude la stagione del tennis mondiale, riunendo i migliori otto giocatori del ranking, passa dalla Rai a Mediaset per quanto riguarda la trasmissione in chiaro. Come si legge nella nota ufficiale: "Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro", si legge. " L'accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.

