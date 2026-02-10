atp buenos aires 2026 etcheverry ferma la corsa di un generoso pellegrino

Questa mattina a Buenos Aires Andrea Pellegrino si ferma al primo turno del torneo ATP. Il qualificato italiano non riesce a superare Tomas Etcheverry e lascia subito il campo dopo un match combattuto. Pellegrino, che si era guadagnato l’ingresso in tabellone, ha mostrato comunque carattere, ma alla fine è stato troppo forte il giocatore argentino.

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Buenos Aires il qualificato Andrea Pellegrino non supera l’esame Tomas Etcheverry ed abbandona subito il torneo. L’argentino piega il generoso giocatore azzurro 6-3 6-4 in un’ora e trentanove minuti e attende il vincente della sfida Djere-Burruchaga negli ottavi di finale. Etcheverry parte forte, toglie il servizio al rivale nel secondo gioco e vola sul 3-0. Pellegrino si sblocca con il punto del 3-1, ma il suo rivale concede poco nei turni di battuta e costringe l’italiano a difendersi. Pellegrino sigla a zero il 5-3, si porta sullo 0-30 nel nono game prima di arrendersi alla rimonta del rivale che chiude sul 6-3 con il servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino hanno superato le qualificazioni e si sono guadagnati un posto nel tabellone principale dell'ATP di Buenos Aires.

Gli appassionati di tennis possono già segnare in agenda l'appuntamento con il match tra Matteo Berrettini e Facundo Coria, in programma a Buenos Aires.

