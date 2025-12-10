Scamacca e De Ketelaere l' Atalanta batte il Chelsea in rimonta

L'Atalanta conquista una vittoria importante contro il Chelsea, grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere. In una notte da sogno, la squadra bergamasca ottiene la terza vittoria consecutiva in Champions League, rilanciando le possibilità di qualificazione agli ottavi e posizionandosi in terza posizione nella classifica del girone.

BERGAMO (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva in Champions League per l'Atalanta che batte 2-1 i campioni del mondo del Chelsea, grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, e si regala una notte da sogno in terza posizione nella classifica generale della league phase di Champions, riaprendo anche il discorso per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Quella di Bergamo è stata una gara equilibrata sin dai primi minuti. Palladino ha schierato a sorpresa Bernasconi, in difesa si è rivisto Kolasinac dal primo minuto, con Djimsiti al centro al posto di un affaticato Hien. Dopo un quarto d'ora il tecnico dei bergamaschi è stato costretto al cambio obbligato: Bellanova è uscito a causa di un risentimento muscolare al flessore destro.