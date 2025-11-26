LIVE Eintrach Francoforte-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | Palladino punta su De Ketelaere Lookman e Scamacca

20.02 Ecco le formazioni ufficiali: EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino 20.01 Buonasera e benvenuti alla diretta di Eintrach Francoforte-Atalanta. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Eintrach Francoforte-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA, Palladino debutta in Champions League. Arriva la prima grande sfida europea di Raffaele Palladino sulla panchina bergamasca, ma non solo.

