Carnevale Aradeino | tre giornate tra carri festa e tradizione

Il Carnevale Aradeino sta per tornare. Nei giorni dell’8, 15 e 17 febbraio, Aradeo si riempirà di colori, musica e carri di cartapesta. La trentaseiesima edizione promette di essere uno degli appuntamenti più attesi del Salento, con tre giornate dedicate alla tradizione e alla festa. La comunità si prepara a vivere momenti di allegria e spettacolo, tra sfilate e festeggiamenti che richiamano vecchie usanze locali.

ARADEO – Tutto pronto l'8, il 15 e il 17 febbraio per tre giornate speciali, che rappresentano il clou della trentaseiesima edizione del "Carnevale Aradeino", tra tradizione, carri di cartapesta e uno degli eventi più attesi del Salento.L'evento è organizzato dal gruppo carnevalesco "Oscar.

