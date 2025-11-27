Giovanni Frignani l' uomo che arrestò Mussolini | la presentazione del libro di Mario Avagliano

Sabato 29 novembre, alle ore 18, alla sede Anpi di via Albicini ci sarà la presentazione del nuovo libro di Mario Avagliano “L'uomo che arrestò Mussolini. Storia dell'ufficiale dell'Arma Giovanni Frignani dalla Grande Guerra alle Fosse Ardeatine”. La storia intrepida del romagnolo Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Giovanni Frignani, l'uomo che arrestò Mussolini": la presentazione del libro di Mario Avagliano

Giovanni Frignani, il carabiniere che arrestò Mussolini - Nella storia d’Italia ci sono alcuni personaggi straordinari, per il loro eroismo e la loro vita esemplare, che sono ancora ingiustamente poco conosciuti, anche se sono stati protagonisti di momenti ... Secondo corriere.it

L’uomo che arrestò Mussolini. Frignani, un eroe dimenticato - De Robertis In pochi sanno chi è Giovanni Frignani, e negli stradari italiani quel nome non compare quasi mai. Riporta quotidiano.net

Giovanni Frignani, il carabiniere eroe che finì nelle Fosse Ardeatine - C’è tutta la storia d’Italia della prima metà del Novecento condensata nella vita di Giovanni Frignani, tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri Reali trucidato alle Fosse Ardeatine il 24 marzo ... Si legge su avvenire.it