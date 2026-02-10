Assegno unico febbraio 2026 ultimo mese con vecchio Isee | da marzo senza rinnovo scattano i tagli

A febbraio 2026 sarà l’ultimo mese in cui si potrà usare il vecchio Isee per richiedere l’assegno unico. Da marzo, chi non farà il rinnovo con i nuovi criteri rischia di perdere parte dell’aiuto. Le soglie e gli importi sono stati aggiornati dell’1,4% in base all’inflazione, ma chi non si adegua potrebbe trovarsi senza il sostegno economico.

Gli importi e le soglie Isee dell'assegno unico sono stati rivalutati dell'1,4% in base all'inflazione Istat. Le mensilità saranno erogate con i valori aggiornati a partire dalla mensilità di febbraio 2026 (con pagamenti che scattano il 19 e il 20). Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026, ossia gli arretrati, saranno pagati a partire dalla mensilità di marzo 2026. Assegno unico febbraio con gli aumenti Come informa l'Inps, dal 1° gennaio 2026 si applica il nuovo Isee, per prestazioni familiari e per l'inclusione, che sarà utilizzato per calcolare l'assegno unico da marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L'Inps ha annunciato che l'assegno unico di gennaio 2026 sarà pagato il 21 e 22 gennaio.

L'INPS ha annunciato le date di pagamento dell'assegno unico di febbraio.

Pagamenti Assegno unico Febbraio 2026: ecco le date e le novità in arrivo.

