Nel 2026, cambiano le modalità di calcolo e le soglie per la pensione di reversibilità. Le nuove normative prevedono aggiornamenti sugli importi, la rivalutazione Istat e le maggiorazioni sociali, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli o disabili. È importante conoscere le novità per comprendere eventuali rischi di riduzione dell’assegno e pianificare al meglio il proprio futuro pensionistico.

Nel 2026 gli assegni di pensione di reversibilità cambiano con nuove soglie di taglio legate al trattamento minimo Inps e adeguamenti Istat. Tre le fasce di riduzione reddituale esistenti, esclusioni per nuclei con minori o disabili e aumenti dovuti a rivalutazione e maggiorazione “al milione”, con effetti diversi secondo la composizione familiare. Pensione di reversibilità, le novità del 2026 Come funzionano i tagli reddituali Rivalutazione e adeguamenti Istat Incremento al milione e maggiorazioni sociali Pensione di reversibilità, le novità del 2026 Importanti novità per chi percepisce la pensione di reversibilità nel 2026: gli importi e le regole di calcolo sono cambiati a seguito dell’adeguamento del trattamento minimo Inps e della rivalutazione dei redditi, con nuove soglie di taglio e maggiorazioni sociali aggiornate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pensione di reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie per l'assegno: chi rischia tagli e riduzioni

Reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie: chi rischia i tagli e chi noNel 2026, la pensione di reversibilità subirà modifiche negli importi e nelle soglie, con conseguenze diverse per i beneficiari.

Pensioni di reversibilità, da quest’anno cambiano gli importi: chi rischia tagli all’assegnoA partire dal 2026, gli importi delle pensioni di reversibilità subiranno modifiche, influenzando il sostegno economico fornito dall'Inps ai familiari superstiti, come coniuge, figli e genitori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pensione di reversibilità, cambia l'importo dell'assegno: cosa sapere; Reversibilità 2026, scattano i nuovi tagli: ecco chi rischia e perché; Pensioni reversibilità, aumenti per rivalutazione e nuove soglie reddito per i tagli all'assegno: le novità 2026; Pensione di reversibilità 2026: rivalutazioni e soglie di reddito per i superstiti.

Pensione di reversibilità 2026: tagli fino al 50%, nuove regole INPS e importi aggiornatiScoprimoa le nuove regole 2026 su pensione di reversibilità: limiti reddituali, tagli percentuali e rivalutazioni INPS per importi e quote familiari. alfemminile.com

Pensione di reversibilità, cambia l'importo dell'assegno: ecco le novità in arrivoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pensione di reversibilità, cambia l'importo dell'assegno: ecco le novità in arrivo ... tg24.sky.it

Pensione di reversibilità 2026: chi guadagna e chi rischia i tagli - facebook.com facebook

Pensione di reversibilità 2026: rivalutazioni e soglie di reddito per i superstiti • Pensione di reversibilità e superstiti 2026: novità, rivalutazioni e soglie aggiornate per chi beneficia della prestazione previdenziale. x.com