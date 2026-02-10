Assegno di inclusione di febbraio 2026 | date di accredito sulla Carta ADI

Mancano pochi giorni alla ricarica di febbraio per chi riceve l’Assegno di Inclusione. La prima tranche del beneficio economico sarà accreditata sulla Carta ADI, che molte famiglie stanno aspettando con ansia. La procedura è ormai quasi conclusa e i beneficiari potranno ricevere i fondi già a partire dai prossimi giorni.

Mancano pochi giorni alla ricarica di febbraio per quanti si apprestano a ricevere il primo accredito del beneficio economico dell'Assegno di Inclusione (ADI). Stando infatti al calendario ufficiale per il 2026, diffuso dall'INPS con Messaggio dello scorso 22 gennaio numero 214, la ricarica della Carta ADI è prevista, a febbraio, per sabato 14. La data in questione vale tuttavia per coloro che ricevono la prima rata in assoluto del sussidio. Per quanti già beneficiano della prestazione valgono tempistiche diverse. Analizziamo la questione in dettaglio.

