Rione Taormina a Messina alloggi assegnati in deroga a cinque famiglie Schifani | Priorità ai minori fragili

Cinque famiglie del rione Taormina, dove sono in corso le demolizioni delle baracche di Messina, avranno un’abitazione in deroga. I casi dei cinque nuclei familiari, pur non avendo diritto all’assegnazione di un alloggio, sono stati valutati dalla Struttura commissariale guidata dal presidente Renato Schifani nel corso dei tavoli tecnici con l’amministrazione comunale e con l'Agenzia per il risanamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

