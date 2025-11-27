Rione Taormina a Messina alloggi assegnati in deroga a cinque famiglie Schifani | Priorità ai minori fragili Siracusano | Decisione giusta e lungimirante

Feedpress.me | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque famiglie del rione Taormina, dove sono in corso le demolizioni delle baracche di Messina, avranno un’abitazione in deroga. I casi dei cinque nuclei familiari, pur non avendo diritto all’assegnazione di un alloggio, sono stati valutati dalla Struttura commissariale guidata dal presidente Renato Schifani nel corso dei tavoli tecnici con l’amministrazione comunale e con l'Agenzia per il risanamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

rione taormina a messina alloggi assegnati in deroga a cinque famiglie schifani priorit224 ai minori fragili siracusano decisione giusta e lungimirante

© Feedpress.me - Rione Taormina a Messina, alloggi assegnati in deroga a cinque famiglie. Schifani: “Priorità ai minori fragili”. Siracusano: "Decisione giusta e lungimirante"

Leggi anche questi approfondimenti

rione taormina messina alloggiBaraccopoli Messina, assegnati alloggi in deroga a cinque famiglie - Cinque famiglie del rione Taormina, dove sono in corso le demolizioni delle baracche di Messina, avranno un’abitazione in deroga. Come scrive strettoweb.com

rione taormina messina alloggiRione Taormina a Messina, alloggi assegnati in deroga a cinque famiglie. Schifani: “Priorità ai minori fragili” - I casi di questi nuclei familiari, pur non avendo diritto all’assegnazione di un alloggio, sono stati valutati dalla Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Siciliana ... Riporta msn.com

Baraccopoli Messina, alloggi in deroga a cinque famiglie - MESSINA – Cinque famiglie del rione Taormina, dove sono in corso le demolizioni delle baracche di Messina, avranno un’abitazione in deroga. Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Rione Taormina Messina Alloggi