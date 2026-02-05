Questura | ecco gli undici nuovi Vice Ispettori assegnati a Parma

Questa mattina la Questura di Parma ha ufficializzato l’arrivo di undici nuovi Vice Ispettori. Sono stati assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e provengono dall’Istituto di Nettuno. La maggior parte di loro ha lauree magistrali o triennali. Il Questore Carmine Rocco Grassi ha dato il benvenuto ai nuovi agenti, pronti a entrare in servizio nella provincia.

Il Questore della provincia di Parma Carmine Rocco Grassi ha accolto undici nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, provenienti dall'Istituto per Ispettori di Nettuno, molti dei quali in possesso di laurea magistrale e triennale, che.

