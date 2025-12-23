In cinque a volto coperto rubano macchine e cosmetici scappano e vengono ripresi | un arresto

Un uomo a volto coperto è stato arrestato dalla polizia stradale di Novara mentre guidava senza patente sulla A4. È sospettato di aver partecipato a due episodi di furto di automobili e cosmetici a Torino, durante i quali sono stati ripresi da telecamere di sorveglianza. L’arresto avviene a poche ore dal Natale, e l’uomo sarà ai domiciliari durante le festività.

Il presunto responsabile di due spaccate a Torino trascorrerà il Natale ai domiciliari. È stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia stradale di Novara, che lo ha sorpreso mentre guidava una Fiat 500 sull'autostrada A4, anche se era senza patente.Doppio furto in poche oreEra il 6 settembre.

