Un ex paracadutista del battaglione San Marco è stato arrestato dopo un assalto fallito sulla SS 613 tra Brindisi e Lecce. La polizia ha fermato anche un secondo uomo, ritenuto suo complice. L’operazione è scattata dopo un tentativo di rapina a un portavalori, che si è concluso con l’arresto dei sospetti. I dettagli sull’intera operazione sono ancora in fase di approfondimento.

L’operazione condotta dalle forze dell’ordine sulla strada statale 613, nel tratto che collega Brindisi a Lecce, si è conclusa con il fermo di due uomini sospettati di aver partecipato a un violento tentativo di rapina a un furgone portavalori. L’episodio, avvenuto all’altezza di Tuturano, ha rivelato un profilo investigativo inquietante che collega l’azione criminale a competenze di stampo paramilitare. Giuseppe Iannelli, 38 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, sono i due arrestati che ora devono rispondere di accuse pesantissime. È soprattutto il profilo di Iannelli ad aver immediatamente attirato l’attenzione degli inquirenti: egli è infatti un ex paracadutista con un passato nel battaglione San Marco, reparto d’élite della Marina Militare Italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Assalto al portavalori sulla SS 613: arrestato un ex paracadutista del battaglione San Marco, aveva almeno un complice

Questa mattina sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce, vicino a Tuturano, un gruppo armato ha tentato di rapinare due furgoni portavalori.

Una studentessa di 19 anni ha vissuto momenti di paura ieri mattina durante l'assalto a un furgone portavalori tra Lecce e Brindisi.

