Assalto a portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi Sparatoria con i carabinieri poi la fuga

Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, un furgone portavalori è stato assaltato con armi da fuoco. I malviventi hanno aperto il fuoco contro i vigilantes e poi sono fuggiti, facendo scattare l’allarme. I carabinieri sono intervenuti subito, ci sono stati alcuni scambi di colpi, ma i banditi sono riusciti a scappare. La zona è ancora sotto controllo, le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i responsabili.

Roma, 9 febbraio 2026 - Momenti di paura stamane sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, quando all'altezza di Tuturano un furgone portavalori è stato assaltato con armi da fuoco. Un commando di almeno quattro persone, dopo aver posizionato di traverso alla carreggiata un camion e avergli dato fuoco, ha costretto il portavalori della ditta Btv Battistolli a fermarsi. I 4 hanno assaltato il furgone con diversi colpi di arma da fuoco esplosi con fucili kalashnikov. I malviventi non hanno esitato ad aprire il fuoco anche contro i carabinieri del comando provinciale di Lecce, giunti prontamente sul posto.

