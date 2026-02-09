Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi è scoppiato il caos. Un commando armato ha assaltato un furgone portavalori vicino allo svincolo di Tuturano. Sono scoppiati anche alcuni colpi di pistola tra i banditi e i carabinieri intervenuti sul posto. Due delle persone coinvolte sono state fermate, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche degli altri componenti del gruppo. La scena è stata ripresa da alcuni passanti, e sui social circolano video di quanto accaduto.

Momenti di paura questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare la carreggiata e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario. Il commando armato potrebbe essere stato composto da almeno quattro persone. Secondo quanto appreso dopo aver bloccato la carreggiata della statale dando fuoco ad un grosso camion, i malviventi avrebbero bloccato un furgone portavalori della ditta Battistolli in provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Assalto a portavalori sulla Lecce Brindisi, conflitto a fuoco tra carabinieri e commando: due fermati VIDEO

Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, vicino a Tuturano, un assalto a un portavalori si è concluso con colpi d’arma da fuoco e una fuga dei vigilanti.

Questa mattina una sparatoria si è scatenata sulla statale tra Brindisi e Lecce.

