Assalto al portavalori chi sono i due uomini fermati dopo la rapina sulla superstrada

Due uomini sono stati fermati dopo aver assaltato un portavalori sulla superstrada 613 che collega Brindisi a Lecce. Per alcune ore, la statale è rimasta bloccata mentre le forze dell’ordine hanno messo in atto un’operazione per catturarli. I sospettati sono stati individuati e fermati poco dopo il colpo, che si è svolto in modo deciso e ben organizzato. La polizia sta ancora verificando i dettagli dell’azione e eventuali complici.

Per alcune ore un tratto della statale 613 Brindisi-Lecce è stato al centro di un'operazione criminale particolarmente organizzata, conclusa con il fermo di due uomini ritenuti coinvolti nell'assalto a un portavalori. L'azione, secondo quanto ricostruito, si è svolta nei pressi di uno svincolo della direttrice e ha comportato l'intervento di più pattuglie e l'attivazione di posti di controllo tra le province interessate. I due fermati, entrambi originari della provincia di Foggia, sono un 39enne e un 61enne; per uno di loro emergerebbe un trascorso in ambito militare. I sospetti sono stati rintracciati e bloccati in un'area rurale del Nord Salento al termine di ricerche estese.

