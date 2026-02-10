Chi sono i due uomini fermati per l’assalto al portavalori | la scoperta sconvolgente su uno di loro

Questa mattina sulla statale 613, una delle strade più trafficanti della Puglia, due uomini hanno assaltato un portavalori. La scena è durata solo quindici minuti, ma ha lasciato tutti senza parole. Ora, le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi siano davvero e cosa li abbia spinti a compiere quel gesto violento. La polizia ha fermato i due sospetti e sta indagando sulla loro identità, rivelando anche dettagli sconvolgenti su uno di loro.

Un quarto d’ora di violenza pura sulla statale 613 “Brindisi?Lecce”, una delle arterie più trafficate della Puglia, ha trasformato una tranquilla mattinata in un campo di battaglia. Sul posto, tra esplosioni che hanno squarciato il silenzio e una colonna di fumo visibile da chilometri, un furgone portavalori dell’istituto BTV Battistolli è stato oggetto di un assalto con armi automatiche, veicoli incendiati e sparatorie con i carabinieri. Alla fine, le forze dell’ordine hanno bloccato due presunti responsabili, ma restano molte domande aperte: chi sono gli arrestati? Qual è stato il piano criminale? E perché l’azione, così studiata nei dettagli, è fallita? Un assalto da film: tattiche, armi e caos sulla statale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La polizia ha fermato due uomini dopo l’assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi.

Questa mattina a Lecce, i carabinieri hanno fermato due uomini ritenuti responsabili di aver assaltato un portavalori.

