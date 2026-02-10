Questa mattina sulla strada tra Brindisi e Lecce si è verificato un assalto a un portavalori. Due uomini sono stati fermati dai carabinieri e portati in caserma, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli dell’attacco. I militari, che sono intervenuti prontamente, hanno arrestato i presunti responsabili, anche se un sindacato critica il fatto che l’auto dei carabinieri non fosse blindata. La vicenda ha fatto salire la tensione sulla provinciale, mentre le forze dell’ordine indagano sui motivi e sulla dinamica dell’assalto

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha contattato telefonicamente il Comandante della Legione Carabinieri Puglia e i Comandanti Provinciali di Brindisi e Lecce per esprimere, ai Carabinieri che hanno operato, un sentito compiacimento per l’intervento che ha portato alla localizzazione e al successivo arresto di due dei presunti autori dell’assalto al portavalori avvenuto in mattinata in provincia di Brindisi. “I militari dell’Arma hanno dimostrato, ancora una volta, grande coraggio e professionalità, intervenendo con tempestività e determinazione in un contesto di estremo pericolo”, ha affermato il Generale Luongo che ha poi sottolineato come l’efficace risposta operativa abbia permesso non solo di contrastare l’azione criminale, ma soprattutto di tutelare l’incolumità dei cittadini presenti, confermando il ruolo fondamentale dell’Arma quale presidio di sicurezza e legalità sul territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Assalto a portavalori sulla statale Brindisi-Lecce: dal comando generale il ringraziamento ai carabinieri che hanno arrestato due presunti responsabili Ma un sindacato evidenzia che l'auto dei militari non era blindata

Approfondimenti su Brindisi Lecce

Questa mattina, sulla superstrada 623 tra Lecce e Brindisi, si è scatenato il caos.

Questa mattina sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, un assalto a un portavalori ha scatenato il caos.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Brindisi Lecce

Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto portavalori tra Brindisi e Lecce, intervengono i Carabinieri; Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri; Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri: due fermati. Ferito un militare.

Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti: cosa è successoL’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web. Tutto ripreso dallo smartphone di un autista di un mezzo ... quotidianodipuglia.it

Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieriLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Assalto con esplosione al portavalori sulla Brindisi-Lecce: arrestati due componenti della banda | https://shorturl.at/4MOFA facebook

Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Salvini: "Scene da Far West". Bonelli (Avs): "Per Piantedosi è colpa dell'opposizione" x.com