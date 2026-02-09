Terrore sulla statale | assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Arrestati due banditi

Questa mattina, sulla superstrada 623 tra Lecce e Brindisi, si è scatenato il caos. Due banditi hanno assaltato un portavalori e sono partite le sparatorie. La scena ha creato panico tra i passanti e gli automobilisti in transito. La polizia è arrivata in fretta e ha arrestato i due uomini coinvolti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, mentre gli agenti indagano sull’episodio.

Di nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada 623 Lecce–Brindisi, all'altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando vita – durante la fuga – a un conflitto a fuoco con i carabinieri. Due malviventi sono stati fermati e arrestati durante la fuga. L'assalto Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero posizionato un camion sulla carreggiata e lo avrebbero incendiato, costringendo così il mezzo blindato a fermarsi. In azione un gruppo composto da almeno otto uomini, arrivati sul posto a bordo di tre auto dotate di lampeggianti blu simili a quelli in uso alle forze dell'ordine.

