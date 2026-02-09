Assalto a portavalori sulla statale | auto in fiamme e sparatoria con carabinieri paura a Brindisi

Questa mattina sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, un assalto a un portavalori ha scatenato il caos. I banditi hanno sparato contro i carabinieri e hanno dato fuoco a un’auto, creando panico tra gli automobilisti. Nessuno dei presenti è rimasto indenne, e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire l’accaduto.

L'assalto armato a portavalori in piena mattinata sulla carreggiata in direzione sud della statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza dello svincolo di Tuturano.

