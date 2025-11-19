Concerto sinfonico alla Basilica di San Zeno | IX Sinfonia di Beethoven

Veronasera.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da tradizione, l'associazione culturale I Musici di Santa Cecilia, nell'ambito della stagione musicale ceciliana, che quest'anno ha raggiunto la 25a edizione, offre ai cittadini veronesi un concerto sinfonico gratuito. Il concerto che si terrà sabato 22 novembre presso la Basilica di San. 🔗 Leggi su Veronasera.it

concerto sinfonico alla basilica di san zeno ix sinfonia di beethoven

© Veronasera.it - Concerto sinfonico alla Basilica di San Zeno: IX Sinfonia di Beethoven

Argomenti simili trattati di recente

concerto sinfonico basilica sanConcerto sinfonico alla Basilica di San Zeno: IX Sinfonia di Beethoven - Come da tradizione, l'associazione culturale I Musici di Santa Cecilia, nell'ambito della stagione musicale ceciliana, che quest'anno ha raggiunto la 25a edizione, offre ai cittadini veronesi un conce ... Riporta veronasera.it

Rapallo: concerto in Basilica nel segno di “Jean Sibelius” - 2026 Nona edizione 25 ottobre 2025 – 6 aprile 2026 a Rapallo Organizzati dall’Associazione “Jean ... Come scrive msn.com

concerto sinfonico basilica sanSan Giovanni d’Asso, concerto del M° Josep Coll primo organista del Vaticano - Il M° Josep Solé Coll, primo organista della basilica papale di San Pietro in Vaticano e organista titolare delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e della Cappella musicale Sistina, si esib ... Segnala radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Concerto Sinfonico Basilica San