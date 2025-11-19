Concerto sinfonico alla Basilica di San Zeno | IX Sinfonia di Beethoven
Come da tradizione, l'associazione culturale I Musici di Santa Cecilia, nell'ambito della stagione musicale ceciliana, che quest'anno ha raggiunto la 25a edizione, offre ai cittadini veronesi un concerto sinfonico gratuito. Il concerto che si terrà sabato 22 novembre presso la Basilica di San. 🔗 Leggi su Veronasera.it
