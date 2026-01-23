Un viaggio tra Bach Beethoven e Chopin | al Palacongressi il concerto di Valentino Taormina

Al Palacongressi, nella sala Zeus, si terrà un recital pianistico dedicato a Bach, Beethoven e Chopin. L'evento, con ingresso libero, è guidato dalla direzione artistica di Carmelo Salemi e offre un’occasione per ascoltare alcune tra le più importanti composizioni del repertorio classico. Un incontro musicale che invita all’ascolto e alla scoperta delle opere di questi grandi maestri.

Recital pianistico dedicato a Bach, Beethoven e Chopin nella sala Zeus del Palacongressi, con ingresso libero e direzione artistica di Carmelo Salemi. Il concerto è in programma alle 19,30. Protagonista della serata sarà il pianista Valentino Taormina, interprete di un programma che attraversa alcune delle pagine più rappresentative del repertorio classico e romantico. La scaletta prevede anche musiche dello stesso Taormina in un percorso che mette in dialogo rigore formale, intensità espressiva e sensibilità contemporanea. Una scelta pensata per valorizzare il pianoforte come strumento narrativo, capace di restituire epoche, stili e linguaggi diversi all’interno di un’unica esperienza d’ascolto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Beethoven e Chopin per il concerto di Emanuela Mosa e Giuseppe Andaloro

Leggi anche: Bach, Chopin e Schumann. Un recital pianistico di Alessandro Deljavan

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pirri-Rousset: a Padova, un viaggio tra epoche e stili; Al Teatro Ghione un viaggio centrifugo nella musica di Bach; Bachanale, lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach; Benedict Klöckner apre i Pomeriggi musicali al Mic, viaggio tra Bach, Kodály e Sollima.

Bachanale, viaggio centrifugo nella musica di BachBachanale è uno spettacolo che mescola rigore, genialità e tanta ironia per dimostrare che Bach non è noioso. Non serve conoscere la musica: basta aprire le orecchie e lasciarsi travolgere dal ritmo, ... romatoday.it

Bachanale, lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di BachChi ha detto che Bach è noioso? Vieni a scoprirlo con Bachanale, uno spettacolo che mescola rigore, genialità e… tanta, tanta ironia. Un concerto? No. Una lezione di musica? Nemmeno. Bachanale è un vi ... romatoday.it

Magnifico viaggio bachiano giovedì scorso con l'eleganza e maestria di @HewittJSB. La pianista canadese ha salutato il pubblico con Herz und Mund und Tat und Leben, dalla Cantata BWV 147 di Bach, nell’arrangiamento di Myra Hess. Mattia Gaido x.com

La pianista canadese si è esibita ieri presso la chiesa di San Vittore: un viaggio quasi metafisico nella musica barocca, toccando tre la Germania di Bach, la Francia di Rameau e l’Italia di Domenico Scarlatti, impressionando per precisione e nitore. Tra i massi - facebook.com facebook