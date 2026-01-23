Un viaggio tra Bach Beethoven e Chopin | al Palacongressi il concerto di Valentino Taormina

Al Palacongressi, nella sala Zeus, si terrà un recital pianistico dedicato a Bach, Beethoven e Chopin. L'evento, con ingresso libero, è guidato dalla direzione artistica di Carmelo Salemi e offre un’occasione per ascoltare alcune tra le più importanti composizioni del repertorio classico. Un incontro musicale che invita all’ascolto e alla scoperta delle opere di questi grandi maestri.

Recital pianistico dedicato a Bach, Beethoven e Chopin nella sala Zeus del Palacongressi, con ingresso libero e direzione artistica di Carmelo Salemi. Il concerto è in programma alle 19,30. Protagonista della serata sarà il pianista Valentino Taormina, interprete di un programma che attraversa alcune delle pagine più rappresentative del repertorio classico e romantico. La scaletta prevede anche musiche dello stesso Taormina in un percorso che mette in dialogo rigore formale, intensità espressiva e sensibilità contemporanea. Una scelta pensata per valorizzare il pianoforte come strumento narrativo, capace di restituire epoche, stili e linguaggi diversi all’interno di un’unica esperienza d’ascolto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

