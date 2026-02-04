Nuova sede per il comitato unico di garanzia del Comune di Firenze

Il Comitato unico di garanzia del Comune di Firenze si trasferisce in una nuova sede. Da oggi, gli uffici sono in via Nicolodi 2, più vicini ai cittadini e più accessibili. Il comitato continuerà a lavorare per proteggere i dipendenti e tutti i residenti da discriminazioni di ogni tipo, come aveva già fatto in passato. La nuova sede dovrebbe facilitare il suo operato e rafforzare il suo impegno contro ogni forma di ingiustizia.

Firenze, 4 febbraio 2026 - Il Comitato unico di garanzia del Comune di Firenze - che opera per prevenire e contrastare discriminazioni dirette e indirette legate a genere, età, disabilità, religione, etnia, orientamento sessuale e identità di genere - ha una nuova sede a Firenze, in via Nicolodi 2. Ieri il taglio del nastro alla presenza delle assessore Laura Sparavigna (con delega al personale) e Benedetta Albanese (pari opportunità) e della presidente del comitato, Simona Nardi. "Questa amministrazione ha scelto di investire con convinzione sul benessere del personale e sulla piena tutela dei diritti - commenta in una nota Sparavigna - perché crediamo che un ente attento ai dipendenti debba garantire ambienti di lavoro fondati sul rispetto, sull'inclusione e sulle pari opportunità.

