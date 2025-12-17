È stato insediato il nuovo Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, segnando il ritorno alla piena operatività degli organismi dell’ente. Il presidente Francesco Benevolo ha firmato la nomina dei componenti, che si sono riuniti per la prima volta, confermando il prolungamento del mandato quadriennale.

© Ilrestodelcarlino.it - Si è insediato il nuovo comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale

Tornano gradualmente operativi gli organismi dell’ Autorità di sistema portuale. Il presidente Francesco Benevolo ha firmato ieri la delibera di nomina dei componenti del Comitato di gestione dell’Ente, che si è oggi insediato in occasione della prima riunione e che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio. Ne fanno parte Luca Coffari, designato dalla Regione Emilia Romagna, e Tomaso Triossi, confermato dal Comune di Ravenna, oltre a Maurizio Tattoli, direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna. Ora restano da rinnovare la commissione consultiva e il tavolo del partenariato. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Matteo Vichi è il nuovo rappresentante del Comune di Ancona nel Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale

Leggi anche: Sarà l'ad di Trieste Airport Marco Consalvo il nuovo presidente dell'Autorità portuale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Colleferro. Cerimonia di consegna dei reperti sequestrati dalla GdF al Museo Archeologico Cesare

Insediato nuovo Comitato di settore Regioni-Sanità. Alla presidenza Marco Alparone - Nel corso della riunione, il Comitato ha avviato un confronto in merito ai lavori in corso nei tavoli contrattuali presso l’ARAN per il personale dipendente delle Regioni e della Sanità e in merito ... quotidianosanita.it

Ricerca. Insediato il nuovo Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici - Presieduto da Franco Mutinelli, il Comitato è composto in totale da otto membri, di cui uno in rappresentanza del ministero della Salute, due delle facoltà di medicina veterinaria, due delle facoltà ... quotidianosanita.it

Veneto | Consiglio Regionale, Zaia si è insediato come nuovo presidente. Subito un annuncio: “Non voterò alcun provvedimento” - facebook.com facebook