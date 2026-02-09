Askatasuna un nuovo appuntamento il 28 marzo | L' opposizione al governo si sta costruendo in maniera trasversale e popolare

Il 28 marzo si terrà un nuovo appuntamento di Askatasuna, con l’obiettivo di rafforzare l’opposizione al governo Meloni. Gli organizzatori spiegano che la costruzione di un fronte unito avviene dal basso, coinvolgendo persone di diverse provenienze e cause. La manifestazione nasce dalla consapevolezza che bisogna mettere insieme le forze più diverse per contrastare le politiche attuali. Ricordano anche quanto successo a Torino il 31 gennaio, quando in piazza si radunarono decine di migliaia di manifestanti. Ora si lavora per allargare

Costruire un percorso, molto più strutturato, dal basso. La questione è chiara, centrale e urgente: costruire un'opposizione al governo Meloni sulla scorta della pluralità delle cause in gioco, le stesse che in occasione del 31 gennaio scorso, a Torino, avevano portato in piazza decine di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni in tutta Italia.

