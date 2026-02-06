Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, esprime amarezza per le accuse rivolte all’asilo nido comunale. Ha assicurato che le famiglie coinvolte riceveranno tutto il supporto possibile. Mastella ha anche ribadito che, nonostante le polemiche, l’educazione cattolica continua a essere un punto importante nel sistema pedagogico della città.

Gravi accuse sull’asilo nido, ma no a generalizzazioni: l’educazione cattolica resta un presidio pedagogico fondamentale. Benevento, 6 febbraio 2026 – “Sono amareggiato per le gravi accuse di maltrattamenti ai danni di bambini che riguardano un asilo nido della mia Città. Mi rattrista oltremodo, da uomo di fede, che le indagini siano a carico di un istituto gestito da suore: la laicità e la fede tuttavia combaciano nel dover ritenere inaccettabili episodi del genere. L’episodio tuttavia non deve alimentare una sfiducia generalizzata: l’educazione di matrice cattolica resta un presidio pedagogico importante in tutto il Paese e sono numerosissime le scuole cattoliche che agiscono con grande rettitudine, spesso sopperendo generosamente anche a mancanze e deficit del sistema pubblico e laico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Vicenda asilo nido, il sindaco Mastella: “Amarezza per le gravi accuse, solidarietà alle famiglie: offriremo massimo supporto possibile”

Approfondimenti su Mastella AsiloNido

Domani a Salerno, nel quartiere Monticelli, apre un nuovo asilo nido comunale.

Il sindaco di Soci annuncia un bonus economico per le famiglie dell’asilo comunale Ambarabà, colpito dalla recente tragedia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mastella AsiloNido

Argomenti discussi: Fuga di monossido all’asilo nido di viale Certosa, inchiesta per lesioni colpose; Fuga di monossido all’asilo nido. Si indaga per lesioni colpose. Faro sui lavori al piano di sopra; Asilo chiuso dopo la tragedia, i genitori scendono in piazza. Vogliamo risposte e soluzioni; Asilo nido Fantasia, è scontro.

Vicenda asilo nido, il sindaco Mastella: Amarezza per le gravi accuse, solidarietà alle famiglie: offriremo massimo supporto possibileSono amareggiato per le gravi accuse di maltrattamenti ai danni di bambini che riguardano un asilo nido della mia Città. Mi rattrista oltremodo, da uomo di fede, che le indagini siano a carico di un ... tvsette.net

Asilo nido degli orrori, bimbi picchiati e legati. L'incubo di una mamma: «I miei gemelli con lividi sul corpo, temo siano vittime»Un asilo degli orrori dove i bambini venivano presi a schiaffi, strattonati e sottoposti a punizioni corporali, oltre che violenze ... msn.com

«La vicenda è emersa grazie a un'attenta attività di controllo del territorio ed alla segnalazione di alcuni cittadini alla Questura». A Bolzano, due giovani tunisini, richiedenti asilo di 18 e 22 anni, sono stati arrestati dopo aver preso possesso di un appartamento facebook