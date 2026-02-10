Ascolti TV | Lunedì 9 Febbraio 2026 Pattinaggio Artistico sempre forte 13.3% Taratata debutta al 18.1% Cuori 17.4%

Ieri sera, lunedì 9 febbraio, i programmi più visti sono stati Cuori su Rai1, che ha raccolto quasi 3 milioni di spettatori con il 17,4%, e Taratata, che ha debuttato con l’18,1%. Il pattinaggio artistico ha mantenuto il suo pubblico, arrivando al 13,3%.

Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa 2.940.000 spettatori pari al 17.4% dalle 21:50 alle 23:41. Su Canale5 Taratata conquista 2.333.000 spettatori con uno share del 18.1% dalle 21:57 alle 00:52. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.626.000 spettatori pari al 13.3%. Su Italia1 Taken 3 – L'ora della verità incolla davanti al video 1.004.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.001.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 593.000 spettatori (4.5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 712.

