I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che Taratata ha vinto la prima serata con il 18,1% di share. Il Pattinaggio Artistico ha confermato il suo successo, con il 13,3%, mentre Cuori ha ottenuto tra il 16 e il 19,5%.

Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Taratata conquista 2.333.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Hotel ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Viva l’Italia raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Lunedì 9 Febbraio 2026. Basta il 18.1% a Taratata per vincere la serata, sempre fortissimo il Pattinaggio Artistico (13.3%), Cuori al 16-19.5%

Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa.

I dati degli ascolti tv di lunedì 9 febbraio mostrano come Cuori 3 su Rai 1 abbia conquistato il pubblico con una buona performance.

