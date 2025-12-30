L’associazione Nuova Gioventù Balnea APS ha avviato una raccolta di piante, fiori ed essenze aromatiche per il

L'associazione Nuova Gioventù Balnea APS ha avviato una raccolta di piante, fiori ed essenze aromatiche destinata al "Giardino dei Sogni" di Mercatello, situato in via Lungomare Colombo. L'obiettivo dell'iniziativa è arricchire lo spazio verde condiviso posizionato di fronte alla discesa della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Mercatello, raccolta di piante per il Giardino dei Sogni

Torna Firenze Flower show. Mostra mercato di piante rare nello splendore del giardino Corsini - Torna sabato e domenica il Firenze Flower show, mostra mercato di piante rare e inconsuete arrivata alla sua ottava edizione, la seconda autunnale. lanazione.it

Cinque cose da fare a Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo - mercato gratuita di fiori e piante del giardino mediterraneo giunta quest’anno all’edizione numero 17: una ... ilsecoloxix.it

Giardino Fiorito, la kermesse di colori e profumi. Sabato e domenica appuntamento a Palazzo Mediceo - Sabato e domenica a Seravezza si tiene la mostra mercato Il giardino fiorito a Palazzo Mediceo, con artigianato, piante, fiori e tanto altro. lanazione.it

