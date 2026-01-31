Forlì si prepara alla Fiorita dei Bambini | fede sogni e solidarietà per la Terra Santa e l' Ucraina

Forlì si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione religiosa, la Fiorita dei Bambini. La città si anima con bambini, famiglie e volontari che si riuniscono per celebrare la festa della Madonna del Fuoco, un appuntamento che unisce fede, sogni e solidarietà. Quest’anno, l’evento assume anche un significato speciale, con iniziative a sostegno della Terra Santa e dell’Ucraina. La piazza principale si riempirà di colori e di emozioni, mentre le strade si preparano a ospitare questa tradizione che si ripete da

Durante la giornata di domenica, infatti, verranno raccolte offerte destinate a sostenere le famiglie e le scuole in Terra Santa e in Ucraina, territori duramente colpiti dai conflitti Forlì si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti e suggestivi della sua tradizione religiosa legata alla festa della Madonna del Fuoco: la “Fiorita dei Bambini”. L'edizione 2026, che cade nell’importante cornice dell’Anno di San Francesco, sarà guidata dal vescovo, Livio Corazza, e avrà come tema centrale un’invocazione di Papa Leone XIV: “Ispira, o Maria, sogni e coraggio”. L’evento, organizzato dal Comitato della Fiorita con il patrocinio del Comune di Forlì e della Diocesi di Forlì-Bertinoro, non sarà solo un atto di devozione, ma anche un forte richiamo alla solidarietà internazionale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Questa sera a Bari si svolge una serata di solidarietà dedicata ai bambini della Terra Santa.

