Arizona di Juan Carlos Rubio al Teatro di Documenti

Al Teatro di Documenti va in scena “Arizona” di Juan Carlos Rubio, uno spettacolo che mette in luce le contraddizioni della società. La pièce si presenta come uno specchio crudo, che mostra quanto sia facile perdere la compassione e lasciarsi condizionare dalle leggi e dal potere. Un testo diretto, senza fronzoli, che invita lo spettatore a riflettere sulla nostra incapacità di empatia e sulle ingiustizie che ci circondano.

"Arizona" è uno specchio crudele: riflette la nostra incapacità di compassione, l'assurdità delle leggi che decidono chi è dentro e chi è fuori, la facilità con cui ci lasciamo addomesticare dal potere. In scena al Teatro di Documenti dal 20 al 22 febbraio "Arizona" di Juan Carlos Rubio, regia di.

