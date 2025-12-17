Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatore

Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero tramite un post su Instagram. Il numero 1 al mondo cambierà allenatore per affrontare al meglio la nuova stagione, segnando un importante cambiamento nel suo percorso tennistico. La decisione apre nuovi scenari per il giovane campione spagnolo e il suo team.

Con un post su Instagram, Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero in vista della prossima stagione. Il numero uno del ranking ATP dice addio dunque dopo oltre sette anni all’allenatore che lo ha portato dalle categorie giovanili alla vetta del tennis mondiale, con in bacheca già 6 titoli Slam all’età di 23 anni. “ È molto difficile per me scrivere questo post.Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un ragazzino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

