Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono separati dopo sette anni di collaborazione, un periodo in cui hanno conquistato numerosi successi, tra cui sei titoli del Grande Slam. La notizia, confermata da fonti affidabili come 101 Great Goals, segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane tennista spagnolo, aprendo la porta a nuove sfide e opportunità.

