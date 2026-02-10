Arianna Fontana per un nuovo record in azzurro ma quanti anni di gelo con la Nazionale

Arianna Fontana si appresta a stabilire un nuovo record in azzurro nello short track, mentre si fa ancora più lunga la sua lunga storia con la Nazionale, fatta di medaglie e di anni di attesa. La campionessa di Milano, con undici medaglie olimpiche, ha già scritto pagine importanti, ma ora punta a fare ancora meglio.

Milano, 6 febbraio –  E’ l’azzurra più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici invernali, con ben undici podi tra cui due ori nello short track a partire da Torino 2006, quando partecipò ancora ragazzina, a nemmeno sedici anni. Arianna Fontana è un mito del nostro sport e a Milano Cortina 2026, nelle Olimpiadi di casa – è nata a Sondrio ed è cresciuta a Polaggia di Berbenno in Valtellina – avrà una meritatissima vetrina. Con la concreta speranza di stupire ulteriormente e incrementare il bottino di medaglie che solo lei può vantare. Rapporti non sempre semplici. Ma non tutto è stato semplice per lei nei rapporti con la nostra federazione in questi lunghi anni al vertice, anzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

