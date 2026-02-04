Arianna Fontana, la campionessa italiana di short track, si prepara a partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con un palmares ricco di medaglie, l’atleta di 33 anni è una delle favorite per salire sul podio. La “freccia bionda” ha già dimostrato di saper fare la differenza in passato, e ora punta a scrivere un’altra pagina della storia dello sport italiano.

Milano, gennaio 2026 – Il palmares olimpici di Arianna Fontana parla da solo e sottolinea come la leggendaria pattinatrice di short track non avrebbe più nulla da dimostrare. A nessuno. Eppure la 35enne di Sondrio alle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026, in quella che sarà la sua sesta partecipazione ai Giochi Invernali, vuole lasciare un ulteriore e probabilmente ultimo segno concreto. Diventando magari l’atleta azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Gli allori conquistati finora nelle kermesse a cinque cerchi sono 11 (2 ori, 4 argenti e 5 bronzi). E il record, detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti, dista appena due metalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi è Arianna Fontana, la “freccia bionda” a caccia a nuovi record

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana presenta una linea di abbigliamento dedicata ai suoi tifosi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; La guida completa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono i portabandiera, quali sono le discipline e dove vedere le gare in tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Milano Cortina 2026, guida ragionata agli eventi: per non perdere nulla delle OlimpiadiOvviamente le cerimonie, ma anche lo sci alpino e il pattinaggio. Nel curling siamo campioni, il salto con gli sci è spettacolare e il biathlon è in grande ascesa. Tutto dal 6 al 22 febbraio, anzi qua ... vanityfair.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove e come guardare tutte le gare. La guida completaL’inaugurazione ufficiale sarà venerdì sera, ma domani iniziano le prime gare preliminari (per gli appassionati di curling. Ecco dove e come si potranno vedere tutte le olimpiadi in TV. dday.it

#Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza - facebook.com facebook

#Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza x.com