Arianna Fontana di nuovo portabandiera | Onore che vivo con grande gratitudine e orgoglio

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Fontana torna a ricoprire il ruolo di portabandiera dell'Italia, un riconoscimento che ha accolto con grande gratitudine e orgoglio. La sua nomina, ufficializzata oggi, rappresenta un momento di grande emozione e valore per la sportiva, simbolo di eccellenza e dedizione nel panorama olimpico italiano.

Un'emozione speciale: così Arianna Fontana ha definito la sua nomina a portabandiera dell'Italia, ufficializzata nella giornata di oggi. La campionessa di Polaggia, prima donna della storia italiana a rivestire il ruolo di portabandiera per due volte nella storia dei Giochi, sfilerà dunque in. Sondriotoday.it

