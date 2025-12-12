Arianna Fontana di nuovo portabandiera | Onore che vivo con grande gratitudine e orgoglio

Arianna Fontana torna a ricoprire il ruolo di portabandiera dell'Italia, un riconoscimento che ha accolto con grande gratitudine e orgoglio. La sua nomina, ufficializzata oggi, rappresenta un momento di grande emozione e valore per la sportiva, simbolo di eccellenza e dedizione nel panorama olimpico italiano.

Un'emozione speciale: così Arianna Fontana ha definito la sua nomina a portabandiera dell'Italia, ufficializzata nella giornata di oggi. La campionessa di Polaggia, prima donna della storia italiana a rivestire il ruolo di portabandiera per due volte nella storia dei Giochi, sfilerà dunque in. Sondriotoday.it Milano Cortina, scelti i quattro portabandiera azzurri - L’Italia ha svelato i nomi dei suoi quattro portabandiera ai prossimi Giochi invernali: Federica Brignone, Amos Mosanerm, Arianna Fontana e Federico ... avvenire.it Olimpiadi, Mosaner portabandiera dell'Italia - Sono stati annunciati i quattro portabandiera azzurri per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano- rainews.it L'Italia ha scelto quattro portabandiera per le Olimpiadi: Arianna Fontana, il fondista Federico Pellegrino, la sciatrice Federica Brignone e il campione olimpico di curling Amos Mosaner. Di @uzapelloni x.com L'Italia ha scelto quattro portabandiera per le Olimpiadi: Arianna Fontana, il fondista Federico Pellegrino, la sciatrice Federica Brignone e il campione olimpico di curling Amos Mosaner. Di Umberto Zapelloni - facebook.com facebook

#NextToPyeongChangUnipolSai | Intervista Arianna Fontana

Video #NextToPyeongChangUnipolSai | Intervista Arianna Fontana Video #NextToPyeongChangUnipolSai | Intervista Arianna Fontana