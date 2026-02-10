Arianna Fontana a Milano Cortina 2026 può diventare l’azzurra più vincente della storia olimpica | cosa aspettarsi

Arianna Fontana si avvicina a un traguardo storico ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Con i suoi sesti Giochi Olimpici, la campionessa di short track continua a fare il suo nome nel medagliere, ma ora l’obiettivo è più vicino che mai: diventare l’atleta italiana più vincente di sempre. La sua carriera piena di record potrebbe scrivere una pagina ancora più grande, e tutti guardano con attenzione a quello che potrebbe essere il suo ultimo, decisivo passo.

Con i suoi sesti Giochi Olimpici, Arianna Fontana continua a battere record, ma il più importante è a un passo: essere l'atleta con più medaglie nella storia. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra i portabandiera dell'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Short track, Arianna Fontana e Pietro Sighel osservati speciali nel day-1 alle Olimpiadi. Staffetta mista a caccia del podioOggi, martedì 10 febbraio, si alza il sipario sul programma dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio del Forum di ... oasport.it

Per un oro il Coni oggi assegna ai suoi atleti 180.000 euro. I più premiati Sono tre donne, dalla veterana Arianna Fontana alla nordestina Manuela Di Centa facebook

Arianna Fontana, la nostra signora del ghiaccio. Sei Olimpiadi e 11 medaglie dopo, non c’è un’atleta azzurra che abbia vinto tanto quanto lei ai Giochi: “Oggi l’emozione è più profonda e intensa di vent’anni fa” - @uzapelloni x.com