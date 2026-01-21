Una nuova perturbazione interessa la regione, portando possibilità di nevicate anche a quote basse. Dopo le intense condizioni climatiche degli ultimi giorni, il meteo si mantiene instabile, con precipitazioni che potrebbero interessare diverse zone. È importante monitorare gli aggiornamenti per valutare eventuali disagi o variazioni nelle previsioni, in modo da prepararsi alle condizioni atmosferiche attuali.

"Come largamente preannunciato, il ciclone Harry ha portato nelle ultime 4872 ore severo maltempo al Sud, in particolar modo sulle Isole Maggiori e sulla Calabria. In Sardegna, tra domenica e stamani, sono stati raccolti ben 480490 mm a ridosso del Gennargentu, in particolare sui versanti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Con la Befana arrivano freddo e possibili nevicate a bassa quota anche in Abruzzo: le previsioniCon l’arrivo della Befana, le previsioni indicano un aumento delle temperature fredde e possibili nevicate a bassa quota anche in Abruzzo.

Nevischio a Viterbo: "Possibili nevicate a bassa quota"Oggi, mercoledì 7 gennaio, Viterbo ha sperimentato un leggero nevischio nel primo pomeriggio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Meteo: il Sud vede la tregua, ma da Giovedì nuova perturbazione con neve a quote basse al Nord; Il vortice ciclonico meteo: intenso maltempo al Sud, e nel weekend una nuova perturbazione; Meteo | Nuova perturbazione con possibili nevicate a bassa quota; Meteo, dopo il gelo torna la pioggia: le previsioni a Pisa.

Meteo, arriva la fine del ciclone Harry. Ma dietro l'angolo ecco una nuova perturbazioneIl ciclone Harry è ormai in fase di attenuazione e da giovedì abbandonerà definitivamente la scena, favorendo una temporanea ... iltempo.it

Meteo | Nuova perturbazione con possibili nevicate a bassa quotaManuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: Da venerdì è atteso l’arrivo di altre perturbazioni che porteranno maltempo anche al Centro-Nord, con neve a tratti a bassa quota ... modenatoday.it

Maltempo al Sud in attenuazione, poi arriva una nuova perturbazione sull'Italia: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/57zck4jt facebook