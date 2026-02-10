Arena Santa Giulia di Milano | dove si trova e perché è una delle eredità più importanti di Milano-Cortina 2026
L’Arena Santa Giulia di Milano si trova nel quartiere omonimo e sarà uno dei principali luoghi dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La struttura, conosciuta anche come Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, diventerà uno dei simboli di questa grande manifestazione sportiva. La sua posizione strategica e il ruolo che avrà durante le olimpiadi la rendono una delle eredità più importanti di questa edizione.
L’ Arena Santa Giulia, ufficialmente Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, è una delle sedi simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Qui andranno in scena le gare di hockey su ghiaccio e para ice hockey, discipline capaci di unire velocità, tecnica ed emozione pura. Dove si trova l’Arena Santa Giulia. L’impianto sorge nel quartiere Santa Giulia, nella zona sud-est di Milano, all’interno di un’area protagonista di un importante progetto di riqualificazione urbana. Indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, Milano. Zona: Santa Giulia (Municipio 4). La posizione strategica e il nuovo assetto urbanistico rendono l’arena facilmente integrata nel tessuto cittadino, proiettandola oltre l’evento olimpico.🔗 Leggi su Funweek.it
Milano Cortina 2026, la corsa verso le Olimpiadi: 'dentro' il debutto dell'Arena Santa Giulia
Milano Cortina 2026 si avvicina, segnando un momento importante nel processo di preparazione delle Olimpiadi.
Milano Cortina, la nazionale femminile di Hockey al debutto: i tifosi riempiono l'Arena Santa Giulia
Al via il torneo olimpico di hockey femminile a Milano.
Quali sostanze tossiche ci sono attorno all'Arena Santa Giulia: non sarà tutto bonificato per le OlimpiadiL'Arena Santa Giulia sorge sull'ex sito industriale della Montedison, contaminato da metalli pesanti e fitofarmaci
Perché all'arena dell'hockey delle Olimpiadi a Milano manca una curvaGiovedì all'Arena Santa Giulia di Milano si sono giocate le prime partite di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina, che saranno inaugurate ufficialmente domani, e qualcuno tra il pubbli
