Arena Santa Giulia di Milano | dove si trova e perché è una delle eredità più importanti di Milano-Cortina 2026

L’Arena Santa Giulia di Milano si trova nel quartiere omonimo e sarà uno dei principali luoghi dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La struttura, conosciuta anche come Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, diventerà uno dei simboli di questa grande manifestazione sportiva. La sua posizione strategica e il ruolo che avrà durante le olimpiadi la rendono una delle eredità più importanti di questa edizione.

L’ Arena Santa Giulia, ufficialmente Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, è una delle sedi simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Qui andranno in scena le gare di hockey su ghiaccio e para ice hockey, discipline capaci di unire velocità, tecnica ed emozione pura. Dove si trova l’Arena Santa Giulia. L’impianto sorge nel quartiere Santa Giulia, nella zona sud-est di Milano, all’interno di un’area protagonista di un importante progetto di riqualificazione urbana. Indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, Milano. Zona: Santa Giulia (Municipio 4). La posizione strategica e il nuovo assetto urbanistico rendono l’arena facilmente integrata nel tessuto cittadino, proiettandola oltre l’evento olimpico.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Arena Santa Giulia

Milano Cortina 2026 si avvicina, segnando un momento importante nel processo di preparazione delle Olimpiadi.

Al via il torneo olimpico di hockey femminile a Milano.

Ultime notizie su Arena Santa Giulia

Quali sostanze tossiche ci sono attorno all’Arena Santa Giulia: non sarà tutto bonificato per le OlimpiadiL'Arena Santa Giulia sorge sull'ex sito industriale della Montedison, contaminato da metalli pesanti e fitofarmaci ... fanpage.it

Perché all’arena dell’hockey delle Olimpiadi a Milano manca una curvaGiovedì all’Arena Santa Giulia di Milano si sono giocate le prime partite di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina, che saranno inaugurate ufficialmente domani, e qualcuno tra il pubbli ... ilpost.it

