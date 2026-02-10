Archeologia e lettere d’amore alla Villa di Massenzio

Domenica 15 febbraio, la Villa di Massenzio apre le porte a RomAmor a prima vista, l’evento promosso da Roma Capitale per San Valentino. I visitatori potranno scoprire lettere d’amore del '900 e fare un tuffo nel passato tra i resti dell’area archeologica. L’iniziativa combina archeologia e emozioni, offrendo un modo diverso di vivere il sito storico.

Domenica 15 febbraio, RomAmor a prima vista, il programma di San Valentino nei Musei Civici e negli spazi della cultura di Roma Capitale, fa tappa alla Villa di Massenzio con “Alla scoperta di lettere d’amore del '900 tra le tappe dell’itinerario storico archeologico”.La visita storico.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Villa di Massenzio

Celebra il Solstizio d’Inverno con un viaggio nel passato: domenica 21 dicembre, alle 11,30, alla Villa di Massenzio, riviviamo i Saturnalia, antichi riti romani che onorano la stagione più fredda dell’anno.

Partecipa a una visita guidata alla Villa di Massenzio, condotta da Federica Michela Rossi, sabato 24 gennaio alle 11:30.

Ultime notizie su Villa di Massenzio

