Saturnalicium castrense alla Villa di Massenzio

Celebra il Solstizio d’Inverno con un viaggio nel passato: domenica 21 dicembre, alle 11,30, alla Villa di Massenzio, riviviamo i Saturnalia, antichi riti romani che onorano la stagione più fredda dell’anno. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni dell’antica Roma, tra storia, miti e atmosfere suggestive.

In occasione del Solstizio di inverno, domenica 21 dicembre, alle 11,30, alla Villa di Massenzio (nell’area del Mausoleo di Romolo) si rievoca il rito romano dei Saturnalia, importante festività romana che cadeva nel mese di dicembre.I SaturnaliaIl 23 dicembre i romani celebravano i Saturnalia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

