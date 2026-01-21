Visita alla Villa di Massenzio con traduzione in LIS

Partecipa a una visita guidata alla Villa di Massenzio, condotta da Federica Michela Rossi, sabato 24 gennaio alle 11:30. L’evento include anche una traduzione in LIS, per assicurare l’accessibilità a tutti. Un’occasione per scoprire questo importante sito storico in modo semplice e informativo.

Tra il secondo e il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche più belle della campagna romana, la villa dell'imperatore Massenzio

Saturnalicium castrense alla Villa di MassenzioCelebra il Solstizio d’Inverno con un viaggio nel passato: domenica 21 dicembre, alle 11,30, alla Villa di Massenzio, riviviamo i Saturnalia, antichi riti romani che onorano la stagione più fredda dell’anno.

Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoScopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre.

