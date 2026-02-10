Arbitri di professione? Spalletti apre il caso l' Aia dice sì Ecco cosa servirebbe

Dopo le dichiarazioni di Spalletti nel post partita di Juventus-Lazio, l’argomento arbitri torna al centro del dibattito. L’allenatore ha aperto il caso, chiedendo più professionalità e formazione per gli arbitri. L’Aia ha risposto dicendo che sì, serve un cambiamento e che lavorando con la FIGC e le leghe, si può fare. Nel frattempo, anche il vicepresidente Massini ha confermato che ci sono le condizioni per migliorare il sistema. La questione resta calda, con molte opinioni divise tra chi chiede più qualità e chi dif

Cosa cambia? Cambierebbe. Oggi con una ventina di gare dirette, lo stipendio annuale di un arbitro internazionale si aggira sui 160-170.000 euro lordi. Oggi, perché il guadagno sale in base all’impiego, sul campo o al Var. Se arbitri, guadagni (premi fissi a parte); viceversa, no. Col professionismo si andrebbe verso un contratto fisso, un Tfr, un guadagno simile per i più bravi, una struttura definita, come stare in un club calcistico di A, perciò attento ad ogni aspetto, preparazione compresa. Il professionismo arbitrale: ciak, si gira un nuovo capitolo per ora ancora. vecchio. Detto che nel recente passato si è parlato della creazione di un Gruppo Elite (gestita da Figc, Lega Serie A e B), va anche aggiunto che ultimamente il discorso non è più stato preso in considerazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arbitri di professione? Spalletti apre il caso, l'Aia dice sì. Ecco cosa servirebbe Approfondimenti su Arbitri Professionisti L’AIA risponde a Spalletti e apre alle riforme per gli arbitri: “Noi mai contrari al professionismo” L’AIA rompe il silenzio dopo le polemiche di Spalletti e conferma di essere aperta alle riforme per gli arbitri. Giovani arbitri in campo: l’AIA Padova apre il nuovo corso il 14 gennaio Il 14 gennaio 2026, la Sezione AIA di Padova avvia il nuovo corso per arbitri di calcio e calcio a 5, con l’obiettivo di formare giovani ufficiali di gara. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. IL GIORNO IN CUI SPALLETTI RICEVETTE L’ESPULSIONE PIÙ DIVERTENTE DELLA STORIA Ultime notizie su Arbitri Professionisti Argomenti discussi: Aia: 'Mai contrari a professionismo arbitri'; Spalletti: Cabal? Era rigore tutta la vita. L'arbitro non è un professionista, serve una riforma; Spalletti bacia sulla spalla l’intervistatrice di Dazn. La polemica sul rigore: Gli arbitri…; Spalletti scuote gli arbitri: Sono precari. Ma la riforma è ancora tutta da definire. Juventus, Spalletti incalza gli arbitri: Devono diventare professionistiL'allenatore della Juventus, dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio, si è pronunciato sull'operato degli arbitri. newsmondo.it Le parole di Spalletti e la replica AIA. La riforma degli arbitri è già nei piani di GravinaLuciano Spalletti apre il fronte, l’Aia replica. Nella serata di ieri, dopo una direzione arbitrale così così di Chiffi - proteste. tuttomercatoweb.com Mario Giuffredi durissimo con gli arbitri e con Gasperini: "Tante persone parlano solo per convenienza" #SportMediaset - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.