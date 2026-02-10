Aquile si vola a vista sul baratro E l’obiettivo salvezza si allontana

Questa mattina i tifosi dell’Aquila sono tornati a preoccupare, mentre la squadra si avvicina sempre di più alla zona retrocessione. Dopo le ultime partite, l’obiettivo salvezza sembra allontanarsi, e il morale in casa bianca è basso. Solo pochi giorni fa il presidente Charlie Stillitano aveva parlato di un Spezia in crescita e di un mister Donadoni che stava lavorando bene. Ora, invece, la situazione si fa più complicata e il rischio di perdere terreno aumenta.

Solo pochi giorni fa il presidente aquilotto Charlie Stillitano parlava di uno Spezia in crescita, esprimendo piena soddisfazione per il lavoro di mister Donadoni. La durissima realtà attuale parla, però, di uno Spezia in profondissima crisi, che solo nelle partite contro il Palermo e la Sampdoria, peraltro perse, ha messo in mostra una qualità di gioco accettabile. La pessima prestazione fornita dai bianchi nel derby contro l’Entella, al cospetto di una formazione povera di nomi illustri (Cuppone, l’autore del gol, proviene dall’Audace Cerignola militante in Serie C) ma capace di sopperire ottimamente all’inferiorità numerica, è l’apice di una crisi di gioco e di risultati che non accenna a conoscere la parola fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aquile, si vola a vista sul baratro. E l’obiettivo salvezza si allontana Approfondimenti su Aquile Baratro Il distacco dalla salvezza si allontana. Cuccù: "Ma rimaniamo sul pezzo" Il Castelfidardo affronta un match difficile contro la vice capolista Teramo, sperando di ottenere un risultato positivo. Frattesi Juve, il centrocampista si allontana dai bianconeri: le ultime novità sul suo futuro in vista dell’estate Dopo settimane di trattative, sembra che il trasferimento di Frattesi alla Juventus si stia complicando. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Ultime notizie su Aquile Baratro Argomenti discussi: Aquile, si vola a vista sul baratro. E l’obiettivo salvezza si allontana; I RISULTATI DEL WEEKEND - Continuano a volare le giovani aquile, una sola sconfitta; Pagelle Dolomiti Energia Trento: Forray infinito, Aldridge irrinunciabile, l’Aquila vola contro Varese; CALCIO: SERIE D, L'AQUILA VOLA ANCORA. SAMB SCONFITTA AL GRAN SASSO-ACCONCIA, TIFOSI IN DELIRIO. La Neonis scappa alla trappola San Donà e vola a 14 vittorie di filaIl miglior San Donà di Piave mette domenica pomeriggio ripetutamente alle corde la Neonis, ma le Aquile fanno appello al loro orgoglio di capoliste e mantengono la loro imbattibilità eterna, violando ... pordenoneoggi.it LE AQUILE TORNANO A VOLARE! Il Catanzaro batte il vento e la Reggiana, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. Una gara maschia, sbloccata dalla classe cristallina dei singoli e chiusa con cinismo. La cronaca facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.