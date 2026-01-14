Il distacco dalla salvezza si allontana Cuccù | Ma rimaniamo sul pezzo

Il Castelfidardo affronta un match difficile contro la vice capolista Teramo, sperando di ottenere un risultato positivo. La squadra, domenica dopo domenica, cerca di mantenere la concentrazione e di mettere in campo tutto il suo impegno, nonostante le sfide. Rimanere focalizzati e continuare a lavorare con costanza sono le priorità per cercare di migliorare la propria posizione in classifica.

Un’altra domenica amara per il Castelfidardo che ha sognato per più di un tempo di poter portare a casa almeno un punto contro la vice capolista Teramo. E invece, per la 15esima volta in campionato, i biancoverdi escono dal campo sconfitti. E come spesso è accaduto in questa stagione la squadra allenata da Stefano Cuccù quando va in vantaggio non riesce a mantenerlo. Dopo il gol di testa di Gallo che ha anticipato tutti sulla punizione dalla trequarti calciata da Valentino sono bastati tre minuti al Teramo per rimettere in parità la sfida. Con quel tocco di braccio di Dompnier punito forse troppo severamente dall’arbitro con il rigore che Borgarello Vitali non ha sbagliato, come successivamente Mariani che da due passi ha spinto in porta il gol vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

