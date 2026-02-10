Appennino Reggiano maltempo e frane isolano comunità | Via Malpasso chiusa interventi urgenti per la viabilità

Il maltempo non dà tregua nell’Appennino reggiano. Le piogge intense hanno provocato frane e allagamenti, isolando alcune comunità. La strada Via Malpasso rimane chiusa, e le autorità hanno già messo in campo interventi urgenti per ripristinare la viabilità. La situazione resta critica nelle zone di Carpineti e Baiso, dove i residenti devono affrontare difficoltà quotidiane a causa delle strade impraticabili.

Il maltempo continua a flagellare l’Appennino reggiano, con particolare intensità nei comuni di Carpineti e Baiso. Frane e smottamenti hanno causato la chiusura di strade importanti, come la Via Malpasso, che collega le frazioni di Valestra e La Piola, richiedendo l’intervento urgente delle squadre comunali. Il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi, ha assicurato che si sta lavorando alacremente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione di emergenza si è acuita ieri con la chiusura della Via Malpasso, a seguito di un movimento franoso che ha interrotto la strada comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

