Frane in Appennino il punto e la visita agli interventi di messa in sicurezza dell’Interporto CEPIM

Da parmatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di sopralluoghi e incontri tecnici ha portato il caos in Appennino. Le frane continuano a preoccupare, e le autorità si sono mossasulle zone più a rischio per verificare di persona lo stato degli interventi di messa in sicurezza all’Interporto CEPIM. La situazione resta delicata e richiede risposte rapide, mentre i lavori sono ancora in corso per arginare il problema.

Una giornata intensa di sopralluoghi e confronti tecnici ha interessato il territorio parmense, focalizzandosi su uno dei temi più urgenti per l’agenda politica regionale e locale: la sicurezza idrogeologica. La Sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, ha effettuato diversi incontri per fare il punto sui principali cantieri aperti e sulle criticità che ancora minacciano la viabilità e il tessuto produttivo della provincia. Ad accompagnarla, il consigliere regionale Andrea Massari, insieme ai vertici dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di AIPo e della Provincia di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Interporto CEPIM

Municipio Roma XV: al via interventi di messa in sicurezza costone via dell’Isola Farnese

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone di via dell’Isola Farnese, nel Municipio Roma XV.

Rischio frane a Gesso e in contrada Scoppo, il Comune annuncia la messa in sicurezza

Il Comune ha avviato interventi di messa in sicurezza nelle aree di Gesso e Contrada Scoppo, colpite dalle frane conseguenti alle abbondanti piogge di gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Interporto CEPIM

Argomenti discussi: Appennino, incubo frane: A rischio 182mila abitanti; Frane e terremoti in Italia: ecco le regioni a rischio secondo i dati Ispra. La Puglia è esclusa; Emergenza frane in Italia: a rischio quasi 1,3 milioni di persone. Il caso Niscemi, uno su tre; Rischio frane, piano prevenzione: Monitoraggio dei movimenti.

frane in appennino ilFrane, il geologo Brugioni: Toscana fragile, ma livello di conoscenza e monitoraggio fra i più approfonditiCertamente quanto successo a Niscemi ha posto l’attenzione ancora una volta su quanto siano fragili i nostri luoghi. Anche in Toscana ci sono numerose frane attive e aree potenzialmente instabili, di ... radiosienatv.it

frane in appennino ilCirca 90mila frane censite in ToscanaTOSCANA: Il presidente dell'Ordine dei geologi Marcello Brugioni: Toscana fragile, ma il livello di conoscenza e monitoraggio è fra i più approfonditi ... toscanamedianews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.