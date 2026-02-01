Frane in Appennino il punto e la visita agli interventi di messa in sicurezza dell’Interporto CEPIM

Una giornata di sopralluoghi e incontri tecnici ha portato il caos in Appennino. Le frane continuano a preoccupare, e le autorità si sono mossasulle zone più a rischio per verificare di persona lo stato degli interventi di messa in sicurezza all’Interporto CEPIM. La situazione resta delicata e richiede risposte rapide, mentre i lavori sono ancora in corso per arginare il problema.

Una giornata intensa di sopralluoghi e confronti tecnici ha interessato il territorio parmense, focalizzandosi su uno dei temi più urgenti per l'agenda politica regionale e locale: la sicurezza idrogeologica. La Sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, ha effettuato diversi incontri per fare il punto sui principali cantieri aperti e sulle criticità che ancora minacciano la viabilità e il tessuto produttivo della provincia. Ad accompagnarla, il consigliere regionale Andrea Massari, insieme ai vertici dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di AIPo e della Provincia di Parma.

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone di via dell’Isola Farnese, nel Municipio Roma XV.

Il Comune ha avviato interventi di messa in sicurezza nelle aree di Gesso e Contrada Scoppo, colpite dalle frane conseguenti alle abbondanti piogge di gennaio.

