concerti danza e grandi eventi sul palco del teatro europauditorium

Al Teatro EuropAuditorium proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone tra musical, concerti, comicità e danza. Dopo il successo nei club e l’estate acustica, i Negrita tornano in formazione completa con il Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025. Il 4 dicembre al Teatro EuropAuditorium, la band proporrà una scaletta rinnovata che unisce i brani dell’ultimo album Canzoni per Anni Spietati — tra cui Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu — ai grandi classici della loro carriera trentennale. Sul palco Pau, Drigo, Mac e la band per un concerto potente, autentico e ricco di energia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

